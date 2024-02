O avião que se vê nesta fotografia a aterrar no Aeroporto do Funchal (Madeira) tirada por R. Marques é um jato privado Hawker Beechcraft 900XP, com a matrícula CS-DPA, que se encontrava ao serviço da companhia Madjet - Transportes Aéreos SA. A Madjet foi fundada em 2007 com um capital social de um milhão de euros e sede no Arco da Calheta, concelho da Calheta, na ilha da Madeira, pela família Farinha.









Ver comentários