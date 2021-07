Ali Babá e os 40 ladrões

O imortal conto das ‘Mil e uma Noites’ é uma história de ganância e cegueira pelo poder. E pode ser plasmada, quase na perfeição, para o que neste momento ocorre no Sport Lisboa e Benfica.Para além da coincidência do nome do protagonista (que foneticamente é igual ao conglomerado chinês liderado por Jack Ma, a quem terá sido oferecido o clube da Luz), existe também a história de vida que une o pobre lenhador árabe que descobre o segredo da caverna milionária, e o empresário que começa a vender pneus e descobre as palavras mágicas que lhe garantem a riqueza ilimitada: Banco Espírito Santo.