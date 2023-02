Está a apertar-se o cerco a Isabel dos Santos. Nos últimos dois meses, a filha do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, faz uma vida de luxo, mas não sai dos Emirados Árabes Unidos. Uma investigação do site ‘Bellingcat’ mostra que aquela que já foi considerada a mulher mais rica de África frequenta os melhores restaurantes do Dubai com as amigas, e até se deslocou ao Qatar durante a realização do Campeonato do Mundo de Futebol, frequentou locais públicos sem ser incomodada pelas autoridades qataris.









