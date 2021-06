A diretora-geral da Autoridade Tributária (AT) vai amanhã ao Parlamento dar explicações sobre o não pagamento de 110 milhões de euros de imposto de selo na venda de seis barragens da EDP no rio Douro aos franceses da Engie.Helena Borges sabe que tem muito a explicar. E também sabe que está a decorrer um inquérito-crime junto do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em que a AT ...