São mais de 500 as caixas onde estão armazenados os volumes do processo GES/BES. Demoraram um dia inteiro a ser carregadas numa camioneta que as transportou para as novas instalações do Tribunal Central de Instrução Criminal no Campus de Justiça. O juiz Ivo Rosa, que já marcou o final do mês de fevereiro para o início da instrução do processo, reclamou da falta de condições do recinto, seja para ouvir testemunhas, seja para guardar os caixotes do próprio processo.