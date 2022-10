A TAP vai apresentar os resultados do terceiro trimestre para a semana. A transportadora aérea continua a lutar com problemas na operação. Dois exemplos: o ‘overbooking’ do voo Bruxelas-Lisbo a no passado dia 22, o que levou a companhia a oferecer 400 euros aos passageiros que aceitassem prescindir do seu lugar e ir mais tarde, e o cancelamento do voo direto Bolonha-Lisboa que se ia realizar na próxima segunda-feira, com os passageiros a serem informados que foram transferidos para um voo que se realizará dia 3 de novembro!









