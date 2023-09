Cabeça erguida ou mãos atrás das costas?

O Direito Penal português reconhece consequências jurídicas da atitude do arguido quer antes quer depois de cometido o delito. A entrega voluntária às autoridades é uma dessas atitudes “positivas”, embora menos valorizada do que o arrependimento e a colaboração com a Justiça.



Mas existe uma fundamental diferença entre a chegada a tribunal de um arguido algemado com as mãos atrás das costas, de cabeça baixa, acompanhado de dois agentes, e a entrega acompanhada de advogado, perante as câmaras de televisão, com direito a abertura de telejornais.









