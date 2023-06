A Câmara Municipal de Lisboa (CML) não quer que o Papa veja o ‘pirilau’ que foi feito por João Cutileiro. O polémico monumento ao 25 de Abril, que está no alto do Parque Eduardo VII desde 1997, será removido para evitar qualquer constrangimento a Francisco e à cúria romana durante a cerimónia de acolhimento, no dia 3 de agosto, e no dia seguinte durante a via-sacra que se vai realizar naquele espaço.









