Aqui estão as primeiras imagens da nova sede da Caixa Geral de Depósitos. Trata-se do edifício WellBe, localizado no Parque das Nações e que vai custar cerca de 180 milhões de euros. Segundo os seus promotores, o imóvel foi concebido para ser o melhor edifício de escritórios em Lisboa, e é composto por 27 635 m² de escritórios, distribuídos por 11 pisos e com vista para o rio a partir do 4.









