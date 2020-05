Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No momento em que a TAP está na ordem do dia, com o ministro Pedro Nuno Santos a dizer que a "música agora é outra", convém revisitar o contrato de recompra de capital aos privados negociado pelo governo de António Costa em 2017, uma vez que se considerou que uma participação do Estado na TAP era estratégica. E para essa revisitação teremos por guia o relatório de auditoria 10/2018 do Tribunal de Contas. Nesse documento ...