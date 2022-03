Como os russos ainda viajam em jatos privados portugueses

Fundada em 2006, com sede num 6º piso bem no centro de Lisboa, gere uma frota de mais de 50 jatos privados e nos últimos dias não tem tido mãos a medir com as solicitações que chegam do Leste. Uma das últimas foi rastreada pelo ‘hacker’ Rui Pinto e divulgada na sua rede social.Os passageiros eram Alexander Mikheev, oligarca e diretor da empresa estatal Rosoboronexport, a única que realiza exportações e importações de produtos, tecnologias e serviços militares e defesa, e Alexander Shcherbinin, CEO da empresa JSC Russian Helicopters, que faz parte do grupo estatal Rostec, que, no mesmo dia em que a Rússia invadia a Ucrânia, estava numa feira em Abu Dhabi a apresentar os seus últimos drones.