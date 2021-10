O porto de Sines tem uma quota de 57,5% no segmento da entrada de contentores por via marítima em Portugal. Tem uma capacidade para albergar mais de 2,5 milhões de contentores e é a maior porta de entrada de mercadorias do País. Na semana passada, aconteceu um ‘incidente’ que, pelo inusitado da situação e gravidade das consequências, merece ser notícia.