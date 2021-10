A fuga de Rendeiro fez escola, e poderá ter brevemente uma repetição. Vamos ao factos: no passado dia 27 de setembro de 2021, um empresário do setor do trabalho temporário foi condenado pelos tribunais criminais de Lisboa a uma pena efetiva de oito anos e seis meses de prisão pelos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.