Fernando Medina mostrou o paraíso aos portugueses... e Costa sorriu para Marcelo. Se o Plano de Estabilidade (PE) se concretizar, como prometeu o ministro das Finanças, o Presidente fica, definitivamente, no "bolso do Governo". Com a economia a crescer e o fantasma da recessão definitivamente afastado (pelo menos para este ano) Marcelo terá de "inventar" muito para encontrar razões para deitar abaixo o executivo.









