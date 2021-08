Depois de cumprido o objetivo, com louvor e distinção, de ter mais de 72% da população portuguesa com a vacinação completa, é tempo de os militares regressarem aos quartéis e os políticos assumirem a responsabilidade.É tempo de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) internalizar, com a mesma eficácia e profissionalismo, o processo de vacinação, chame-se ele reforço contra a Covid-19 ou vacina da gripe.