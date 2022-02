Os deputados que iriam ser eleitos pelo círculo eleitoral da Europa com base no ‘arranjinho’ que o Tribunal Constitucional classificou de “legalidade grosseira” têm um rosto e um nome: pelo PS temos Paulo Pisco, pelo PSD Maria Ester Vargas.Antes de tomarem posse (se tivessem o mínimo de dignidade recusariam qualquer cargo) é bom que sigam o exemplo do primeiro-ministro e peçam desculpa a todos os cidadãos que, por opção ou necessidade, trabalham fora do seu País.