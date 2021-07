Dois homens e um mesmo destino: a detenção e as contas com a Justiça

O que une o ex-primeiro-ministro José Sócrates ao presidente do Benfica suspenso, Luís Filipe Vieira? Aparentemente nada... na realidade, tudo. Tal como a investigação a Sócrates começou por um caso de fraude fiscal das empresas do seu amigo Carlos Santos Silva, também a investigação a Vieira começou por nada ter que ver diretamente com o líder suspenso dos encarnados.A investigação a Vieira começa, em 2018, com uma denúncia de fraude fiscal completamente lateral ao ex-líder dos encarnados. Tal como Sócrates, é o desenrolar do novelo da cascata de sociedades por parte dos responsáveis da Autoridade Tributária (AT) que vai encontrar Vieira e o filho Tiago no meio de vários órgãos societários, entre os quais se encontra a empresa Promotav. Uma pacata sociedade limitada de promoção imobiliária, fundada em 2006 com sede em Santa Maria dos Olivais, que acabou, em 2021, como sociedade por quotas com um capital de 11 mil euros e sede no Pechão, no concelho de Olhão, no Algarve.Da senhora Hortense, a fundadora da Promotav, até Bruno Macedo, também ele arguido, e que tentou cortar todos os laços com aquela sociedade (de que era gerente) no final de 2020, os fluxos de dinheiro e os negócios entre sócios chamaram a atenção de uma pessoa: Paulo Silva, inspetor da Autoridade Tributária (AT), e carrasco de José Sócrates e Luís Filipe Vieira.