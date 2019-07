Empregos bons vão para a Irlanda mas nós pagamos a fatura até 2028

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Projetou a imagem de Portugal como país moderno e desafiante. Foi fundamental para que a Mercedes instalasse o seu hub digital em Lisboa. A Web Summit casou com o nosso País até 2028 e leva um dote de 110 milhões de euro do Estado. Até aqui tudo bem.O que me parece ser menos razoável é que na página web do recrutamento para o evento, a maior parte das ofertas de emprego sejam para candidatos fora de Portugal!< br />