A vontade de castigar a oligarquia russa pela inaceitável invasão da Ucrânia tem levado a abusos, também eles, inqualificáveis. O Estado português, por exemplo, congelou, em março, uma casa de 10 milhões de euros na Quinta do Lago (Algarve) pensando que era do milionário russo Roman Abramovich. Acontece que o imóvel é de um cidadão irlandês chamado David William Dalzell, que comprou o terreno em 2017 à sociedade Quinta do Lago.









