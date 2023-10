Galamba voltou a uma comissão parlamentar depois da célebre prestação por ocasião dos incidentes ocorridos com o ex-assessor, Frederico Pinheiro. Regressou por imposição do PCP, que gastou uma das suas ações potestativas para esclarecer o processo de privatização da TAP.



No entanto, e para minha grande estupefação, nenhum partido fez a questão que se impunha: existiu, ou não, uma reunião prévia do ministro Galamba com os deputados do PS na comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação para concertar estratégias para a prestação do governante ontem na Assembleia?









