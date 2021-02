Fisco aperta vigilância a sacerdotes fora da Igreja Católica e a toureiros

Hoje é dia de greve. Um direito consagrado no artigo 57 da Constituição. Mas, independentemente da adesão dos trabalhadores, esta greve não conta. Estou a falar para efeitos estatísticos. Basta ir ao site do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Segurança Social para ver que, estatisticamente, não há greves desde 2008.