Quem for a pé para o emprego vai ter deduções fiscais. Mais, serão criados "créditos de mobilidade" que se podem transformar em incentivos financeiros para os trabalhadores e para as empresas. Tudo isto consta na resolução do Conselho de Ministros, que passou relativamente despercebida, e que aprova a ‘Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal 2030’, e que se encontra em consulta pública até ao próximo dia 11 de novembro.









Ver comentários