Investimento em Sines troca Data Center por produção de energia solar

Anunciado como o maior investimento estrangeiro em Portugal desde a Autoeuropa (1991), o megacentro de dados global em Sines foi divulgado por António Costa em abril como criador de 1200 empregos diretos altamente qualificados e 8000 indiretos até 2025. O investimento da Start Campus – empresa detida pelos norte-americanos da Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner) e pelos britânicos da Pioneer Point Partners – está classificado desde março como Projeto de Interesse Nacional (PIN).Acontece que, tal como foi confirmado pelo Ministério da Economia, todas as autorizações foram requeridas pela Start - Sines Transatlantic Renewable & Technology Campus, cuja atividade nada tem que ver com o armazenamento de dados, como se pode ver no Portal da Justiça. Aliás, questionado o Ministério da Economia sobre quantas empresas já manifestaram o seu interesse em domiciliar os dados no Data Center de Sines a resposta é esclarecedora: "A questões comerciais - seja o número de empresas-clientes ou contratos celebrados com esses clientes - só a empresa poderá responder." A verdade é que o anunciado Data Center parece não ser mais do que mais uma exploração de energia solar assente num contrato Promessa de Direito de Superfície sobre 59,4 hectares por 50 anos, que entrará em vigor em setembro de 2021.