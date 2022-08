A Alemanha baixou a taxa do IVA no gás de 19% para 7% até março de 2024. Curiosamente uma pretensão que o Bloco de Esquerda sempre defendeu em Portugal para a eletricidade.



À boleia do chanceler Scholz, António Costa tem a oportunidade de ajudar as famílias portuguesas. Tem os instrumentos (a política fiscal) e a oportunidade (a elaboração do Orçamento do Estado para 2023).









