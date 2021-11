É mais uma originalidade na Justiça. O juiz Ivo Rosa, a quem calhou por sorteio a instrução do caso do Grupo Espírito Santo (GES/BES), tenciona abrir a instrução antes do concurso para entrada como desembargador no Tribunal da Relação que ocorrerá entre fevereiro e abril de 2022. A candidatura do magistrado foi aceite pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM).