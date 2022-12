Berardo e Isabel dos Santos lutam desesperadamente na Justiça contra os seus credores. Os três grandes bancos portugueses, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Millennium/BCP e Novo Banco, não desistem de cobrar os milhões que estão em falta. Uma batalha que vai entrar por 2023 adentro.



No caso do comendador, depois da instituição liderada por Miguel Maya ter avançado com uma ação no Funchal contra a Associação de Coleções, Bacalhôa (vinhos) e uma sociedade chamada Statuschange (para onde foram transferidas várias marcas ligadas a Berardo, em 2020), surge agora o primeiro recurso da Associação de Coleções para a Relação de Lisboa.









