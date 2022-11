Em 1993, o ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados celebraram um protocolo, em que o Governo emprestava as instalações situadas na Praça da República para instalação dos serviços do Conselho Regional da Ordem. O prazo do empréstimo (em regime de comodato) foi estabelecido entre as partes em 30 anos, prorrogável por igual período.









