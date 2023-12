A Autoridade Tributária (AT) viu, finalmente, publicado esta semana o seu código de conduta. Sem muitas surpresas e reproduzindo os princípios gerais da legalidade, interesse público, imparcialidade, igualdade e subordinação hierárquica, aos funcionários do Fisco é agora claramente imposta uma ‘Lei da rolha’ que vai para além da sua vida profissional ativa na própria AT.









