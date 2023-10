Não é uma uma remodelação governamental! Nada tem que ver com a operação ‘Tempestade Perfeita’, que tem 73 arguidos entre pessoas individuais e empresas acusadas de corrupção ativa e passiva. Esta ‘limpeza’ a que nos referimos é aquela que tem por objetivo a remoção da sujidade. E, neste caso, falamos quer da sujidade dos gabinetes da equipa governamental liderada por Helena Carreiras, quer da sujidade acumulada no Forte de São Julião da Barra, no Arquivo da Defesa Nacional e na sede da Secretaria-Geral.









Ver comentários