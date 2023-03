Todos sabemos que o líder do PSD anda a fazer um périplo pelo País. Para além da agenda pública, existe uma agenda ‘privada’ que leva Luís Montenegro a reunir-se com empresários, jornalistas, comentadores, entre muitas outras personalidades. Foi num desses encontros, num conhecido restaurante do Montijo, que Montenegro sentou à mesa um conjunto de empreendedores.









Ver comentários