Depois de ter deixado dezenas de livros no contentor de reciclagem do papel, que foram aproveitados posteriormente pelo artista plástico Alexandre Estrela para uma exposição que intitulou ‘Lixo de Pinho’, o ex-ministro da Economia de Sócrates está a terminar o seu próprio livro de memórias. Com o título provisório de ‘65 Anos’, a obra passa em revista os anos de docência na Universidade Católica (onde conheceu António Mexia), a contratação para o Grupo Espírito Santo e a relação com o casal Salgado, os tempos de ministro, mas debruça-se de uma forma muito especial sobre os últimos anos e, em particular, sobre o processo ‘EDP’ em que é arguido por crimes de corrupção.









