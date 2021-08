João Leão é ministro das Finanças há um ano e dois meses. O seu consulado não tem sido fácil, mas a rapidez das decisões tem sido nula. Estou a referir-me à falta de nomeação de pessoas para os vários reguladores do sistema financeiro. Mais, estou a falar no atraso da aprovação de nomes que está a adiar junto do Banco Central Europeu (BCE) a composição do novo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD).