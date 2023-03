O novo CEO/‘chairman’ indigitado para a TAP já esteve na companhia nas administrações de Fernando Pinto. Luís Rodrigues assumiu as funções de administrador financeiro até 2014, ano em que se demitiu no decurso de um episódio pouco conhecido, e que está relacionado com a TAP Manutenção no Brasil (ME Brasil), um negócio ruinoso que consumiu mais mil milhões de euros dos 3,2 que os portugueses já injetaram na transportadora.









