Existem desígnios nacionais que devem unir todas as forças partidárias concorrentes às eleições legislativas de 10 de março, em vez de continuarmos a assistir a um leilão bacoco de promessas. O primeiro é a defesa intransigente do título de cão mais velho do Mundo atribuído ao rafeiro alentejano Bobi pelo Guinness World Records (GWR)!









