Os negócios nunca se podem sobrepor à proteção da vida humana. É pois de saudar a atitude tomada pelos organizadores da concentração motard de Faro e do festival Super Bock Super Rock em relação à mudança dos locais para a realização daqueles eventos. Trata-se de uma posição que só os dignifica.



Só existiram vencedores neste processo que não chegou a ser um braço de ferro com ninguém, mas é justo destacar a posição clara e irredutível do primeiro-ministro.









