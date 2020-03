Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Confesso que tenho vergonha de usar máscara. Vejo como as pessoas olham aqueles que, no Metro por exemplo, utilizam as proteções. A maioria, estrangeiros recém-chegados a um país que, até hoje não tem um único caso positivo.A censura é evidente. Os portadores de máscara são os ‘alarmistas’, aqueles que lançam o pânico, os estigmatizados que não respeitam a prudência e o ...