Tal como acontece nos grandes festivais de rock, ontem tivemos um grande espetáculo em três palcos diferentes. Mendonça Mendes ocupou a tenda principal da 1.º comissão com o tema ‘atuação das secretas’. O Adjunto do Primeiro-Ministro teve uma atuação sofrível. Sem o brilhantismo de outros shows, Mendonça Mendes não quis desmentir diretamente João Galamba que disse ter sido ele (Mendes) a aconselhá-lo a contactar o SIS no caso do computador do ex-assessor Frederico Pinheiro.









