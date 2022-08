Estamos em seca severa. A água escasseia na agricultura e ameaça o consumo das famílias. Proposta do Governo para resolver este problema: aumentar o preço da água para os grandes consumidores! A incredulidade dá rapidamente lugar à dúvida sobre as capacidades de alguns dos governantes.



Então num país onde existe um imenso desperdício de água (pela antiguidade de muitas infraestruturas) a solução não é modernizar a distribuição (agrícola e para consumo humano), mas aumentar o preço do bem?









