Existem apelidos que têm peso e marcam a sociedade portuguesa. Salazar, Sousa Mentes, Spínola, Sá Carneiro, Rebelo de Sousa. Famílias que perpassam a nossa História. “Sou a quarta geração da minha família no Brasil, os meus filhos são a quinta geração da família Rebelo de Sousa no Brasil”, afirmou Nuno Rebelo de Sousa numa entrevista por ocasião da reinauguração do Museu da Língua portuguesa no Brasil.









