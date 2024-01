Todos sabemos o caos em que está o Serviço Nacional de Saúde. Manuel Pizarro é ministro da Saúde e é médico especialista em Medicina Interna. No passado domingo (dia 7) findo o 24.º Congresso do Partido Socialista (PS), perto das 14 horas, no quase vazio parque subterrâneo do pavilhão 2 da FIL, três pessoas procuravam o carro, quando deparam com uma senhora ensanguentada a ser assistida por um casal.









Ver comentários