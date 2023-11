Não é de agora, mas a situação política atual vai precipitar uma série de mudanças de elementos do público para o privado, ou entre organismos do próprio Estado. Vamos tomar o caso da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que foi objeto de buscas na ‘Operação Influencer’, exonerou as chefias nos dia 31 de outubro e a atual administração fez uma reestruturação orgânica, extinguindo algumas direções.









Ver comentários