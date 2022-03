O tema já foi objeto de notícia no CM e de reportagem na CMTV. Mas agora começa a vulgarizar-se de uma forma despudorada. Falo do financiamento partidário através dos milhões do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) que estão alocados à Componente 02 – Habitação, no investimento RE-C02-i05 - Parque público de habitação a custos acessíveis.