Hoje a base aérea nº 1 em Sintra organiza, em colaboração com o Museu do Ar, um dia de ‘base aberta’. Uma iniciativa que procura aproximar a Força Aérea Portuguesa (FAP), mostrando as várias valências daquele ramo das Forças Armadas. Para sensibilizar as crianças, a FAP criou um personagem: o palhaço Batatolas.