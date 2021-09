Amanhã é dia de eleições autárquicas. Hoje refletimos. O poder local foi uma das grandes conquistas da Revolução de Abril, mas trouxe também problemas. O mais grave chama-se: corrupção.Multiplicaram-se e multiplicam-se as suspeitas de corrupção no tecido autárquico de Norte a Sul do País. Para enfrentar, de uma vez por todas, este flagelo a nível nacional, a Procuradoria-Geral da República vai criar um departamento específico para investigar “os crimes urbanísticos”.