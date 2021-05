Um exemplo de como o crime de branqueamento de capitais é esguio e tem de ser combatido por todas as formas e com a colaboração de todas as instituições é aquele que ocorreu este ano numa suinicultura do Alentejo.Detida por duas sócias de nacionalidade espanhola, a exploração tem sido deficitária em anos consecutivos. A criação de suínos mal dá para os gastos e a contabilidade reflete isso ...