Os jornalistas utilizam as perguntas como a charrua que revolve a terra à procura da notícia. Mais do que um dever é uma obrigação perguntar. Esta é a nossa cruz mas também a nossa missão. O direito a informar e a ser informado tem proteção constitucional debaixo do "chapéu" do Direitos, Liberdades e Garantias, o mesmo que protege direito ao "bom nome, à reputação, à imagem, à palavra e à reserva da intimidade da vida privada e familiar".









