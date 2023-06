O 10 de Junho - Dia de Portugal - foi comemorado este ano no Peso da Régua, na sub-região do Douro. Como é hábito, um dos pontos altos da cerimónia é o desfile das nossas Forças Armadas perante os mais altos representantes militares e do poder político. O Exército quis fazer um brilharete exibindo um dos blindados cedidos à Ucrânia para combater a Rússia: o carro de combate Leopard 2 A6.









