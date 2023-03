Q uando Cavaco fala, o País treme. Acontecia o mesmo com Mário Soares. Cavaco é o verdadeiro líder da oposição. Discursou contra o pacote ‘Mais Habitação’ quando foi, estrategicamente, convidado por Moedas para a comemoração dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento (PER) e provocou um efeito dominó.









Ver comentários