Não é propriamente um segredo. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, é um adepto incondicional de Portugal e visita o nosso país várias vezes a título privado. António Costa pode ter alguns pruridos em relação ao presidente do partido de extrema-direita Fidesz, como deixou transparecer no passado mês de maio, no facto de ter escondido da sua agenda oficial a viagem que fez a Budapeste para assistir (ao lado de Orbán) à final da Liga Europa.









