Como é que se combate o crime de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, sem que consiga obter e guardar as imagens e as mensagens que os criminosos trocam via computador e telemóvel?



Como se conseguem condenações a 19 ou 20 anos de prisão, de verdadeiros predadores sexuais, sem que exista a recolha de uma prova sólida, de imagens abjetas de bebés e crianças abusados, comercializadas pelo Mundo inteiro através do ciberespaço?









Ver comentários